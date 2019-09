PIL, ISTAT RIVEDE AL RIBASSO CRESCITA 2018 A +0,8%

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2018 il Pil ai prezzi di mercato e' pari a 1.765.421 milioni, con un incremento dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Il Pil in volume e' aumentato dello 0,8%, con una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile. Cosi' l'Istat che ha diffuso la revisione generale quinquennale dei conti economici nazionali. La crescita del Pil e' stata accompagnata da un incremento del 3% in volume delle importazioni di beni e servizi; nel complesso, le risorse disponibili sono cresciute dell'1,3%. Nel 2018 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti e' aumentata, in volume, dello 0,8%. Nell'ambito dei consumi finali interni, sia la componente dei servizi sia quella dei beni sono cresciute dello 0,9%. Gli investimenti fissi lordi segnano un aumento, in volume, del 3,2%. In termini di contributi alla crescita del Pil la domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un apporto positivo di 1,1 punti percentuali (di cui 0,5 punti attribuibili ai consumi finali nazionali e 0,6 punti agli investimenti fissi lordi e oggetti di valore), la componente estera ha contribuito negativamente per 0,3 punti, mentre le scorte hanno sottratto 0,1 punti percentuali. (ITALPRESS). ads/com 23-Set-19 10:36