MENARINI, INDUSTRIA FARMACEUTICA CHIEDE STABILITÀ

FIRENZE (ITALPRESS) - Alle istituzioni "chiedo di guardare i numeri dell'industria farmaceutica, che non chiede ma da' al Paese. L'unica cosa che chiede e' la stabilita' ed essere compresa, capita nei suoi meccanismi di investimento e di crescita perche' e' un settore straordinario che negli ultimi anni ha portato una crescita dell'occupazione, della produzione e dell'esportazione. Numeri straordinari che fanno del farmaceutico il settore trainante dell'economia italiana". Lo ha detto Lucia Aleotti, membro del board Menarini, a margine della presentazione di un volume finanziato dal gruppo e dedicato a Beato Angelico. "Il 2019 sta andando abbastanza bene, con una piccola crescita rispetto allo scorso anno, che e' un risultato estremamente soddisfacente dal momento che anche quest'anno abbiamo avuto la scadenza di brevetto di un prodotto abbastanza importante", ha aggiunto Aleotti. Questo porta fisiologicamente a una diminuzione di fatturato, pero' la nostra crescita a livello internazionale sta piu' che compensando questi aspetti negativi". Alla presentazione del volume era presente anche l'Ad del gruppo Menarini, Elcin Barker Ergun. "C'e' chi dira' 'finalmente una donna' - ha puntualizzato Aleotti - Lei e' il nostro prima amministratore delegato non perche' e' una donna, ma perche' e' stata di gran lunga la persona migliore che abbiamo incontrato nei nostri colloqui. Lei e il nostro presidente, Eric Cornut, rappresentano perfettamente cosa vogliamo che sia oggi l'immagine di Menarini: la nostra solidita' delle radici, ma anche proiezione ad un mondo sempre piu'internazionale, rivolto alla ricerca, per essere sempre piu' vicini ai pazienti". (ITALPRESS). lc/ads/red 23-Set-19 08:51