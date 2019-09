CONTE "NON CI SARANNO NUOVE TASSE, PRIORITÀ A IVA E CUNEO FISCALE"

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il Governo non sta lavorando per nuove tassazioni, il nostro obiettivo sara' sempre quello di alleviare il peso fiscale. Sicuramente una direzione molto chiara riguarda l'Iva e il cuneo fiscale a favore dei lavoratori, serve a migliorare la domanda interna". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu. Il premier ha parlato anche della questione migranti: "Germania e Francia ci hanno risolto tanti casi emergenziali, hanno sempre partecipato alla redistribuzione, ora quello che c'e' di nuovo e' valutare un meccanismo solidaristico che ci sollevi dai fine settimana passati al telefono". (ITALPRESS). sat/abr/red 23-Set-19 16:47