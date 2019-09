VITTORIA E BONUS PER L'ITALRUGBY ALL'ESORDIO MONDIALE CON LA NAMIBIA

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Vittoria e bonus offensivo per l'Italrugby, che inizia il proprio Mondiale conquistando un bottino di cinque punti. All'Hanazono Stadium Osaka, la squadra del ct Conor O'Shea batte con il punteggio di 47-22 la Namibia nel primo incontro valido per il Girone B della Rugby World Cup. Gli azzurri erano andati all'intervallo in vantaggio per 21-7. Parisse e compagni firmano un totale di sette mete: oltre alla 'tecnica' assegnata dall'arbitro australiano Berry, vanno a referto con una marcatura a testa Allan, Tebaldi, Bellini, Canna, Polledri e Minozzi in una partita caratterizzata, soprattutto nella ripresa, da pioggia e forti raffiche di vento. Ruzza, nonostante sia sostituito da Budd dopo 5 minuti della ripresa, e' eletto man of the match. Nella giornata di domani, lunedi', la Nazionale si spostera' a Fukuoka, dove giovedi' 26 settembre alle 16.45 locali (9.45 italiane) affrontera' il Canada al Hakatanomori Stadium per l'incontro valido per la seconda giornata della poule iridata. (ITALPRESS). mc/com 22-Set-19 10:26