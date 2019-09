NAPOLI E ROMA VINCONO IN TRASFERTA, PRIMO BRINDISI SAMP, TORO KO

ROMA (ITALPRESS) - Vittorie in trasferte e punti pesanti per Napoli e Roma, successo casalingo per la Sampdoria che batte il Toro e lascia quota 0. Questi i verdetti delle tre gare delle 15 valide per la quarta giornata di campionato. Il Napoli, dunque, risponde a Inter e Juventus. Gli azzurri si sono imposti per 4-1 al "Via del Mare". Fernando Llorente sblocca il match al 28°. Il Lecce, reduce dal successo di Torino, accusa il colpo e, al 40°, subisce lo 0-2 firmato da Insigne su rigore. Il capitano del Napoli si era fatto respingere il primo tentativo, ma sulla ripetizione disposta dall'arbitro (posizione irregolare dei piedi del portiere), Gabriel nulla puo'. Nella ripresa Fabian Ruiz sigla lo 0-3, poi il Lecce prova a riaprirla con Mancosu che accorcia le distanze su rigore, ma nel finale arriva anche l'1-4 siglato ancora da Llorente. Napoli al 3° posto a -1 dalla Juve e a -3 dall'Inter che viaggia a punteggio pieno. La Roma passa al 93° a Bologna, grazie alla rete di Edin Dzeko. Finisce 2-1 per i giallorossi che vincono all'ultimo respiro. Ospiti in vantaggio al 4° della ripresa con una gran punizione di Kolarov, ma al 9° pareggia Sansone su rigore. La Roma rischia e chiude in 10 per l'espulsione di Mancini, ma al 93° Dzeko, su assist di Pellegrini, sigla di testa la rete della vittoria. Primo successo per la Sampdoria che batte in casa il Torino grazie alla rete di Gabbiadini all'11° della ripresa. Vittoria scaccia-crisi per i blucerchiati (contestato il presidente Ferrero prima e durante la partita), per i granata secondo ko consecutivo dopo quello casalingo con il Lecce. (ITALPRESS). ari/red 22-Set-19 17:10