CONTE "SULL'INDUSTRIA SERVE CHIAREZZA, AVANTI CON GREEN NEW DEAL"

LECCE (ITALPRESS) - "Dobbiamo rassicurare il sistema industriale che noi abbiamo un piano. Gia' da questa manovra economica lavoriamo in questa prospettiva. Gli investimenti industriali hanno bisogno di chiarezza, non possiamo permetterci segnali contraddittori. Noi vogliamo realizzare e perseguire un Green New Deal, pensiamo a riorientare il nostro sistema produttivo verso l'economia circolare, con progressivita'. Vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti un Paese piu' sostenibile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader della Cgil Maurizio Landini alle Giornate del Lavoro, a Lecce. "Il nostro fisco ha bisogno di una riforma, nel suo complesso lo considero iniquo e inefficiente", ha sottolineato il presidente del Consiglio. "Abbiamo una legislazione che si e' stratificata negli anni, dobbiamo pervenire a una normativa organica per un'alleanza tra contribuente onesto e fisco", ha aggiunto, spiegando che per la riforma "il tema non e' solo quello delle aliquote, bisogna anche intervenire sui tempi della giustizia amministrativa. La risposta deve essere immediata e rapida, e chi sbaglia deve pagare, siamo favorevoli anche a pene detentive per i casi di conclamata e grave evasione. Nello stesso tempo dobbiamo alleggerire la pressione fiscale". (ITALPRESS). sat/red 22-Set-19 13:27