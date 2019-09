BERLUSCONI "L'OPA DELLA LEGA SU FORZA ITALIA E' FALLITA"

VITERBO (ITALPRESS) - "Agli alleati di Lega e Fratelli d'Italia dico che siamo diversi. Combattiamo insieme la battaglia del centrodestra ma non la battaglia sovranista". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla kermesse del partito "L'Italia e l'Europa che vogliamo". "Non e' pensabile un partito unico del centrodestra a trazione sovranista. L'Opa di Salvini su Forza Italia e' fallita, e se qualcuno se n'e' andato ci ha aiutato a fare chiarezza - ha aggiunto -. Forza Italia e' sana, integra, impegnata a rilanciarsi, determinata a occupare da protagonista il ruolo che la storia le ha assegnato nell'ambito del centrodestra, che certamente deve essere ricostruito e rilanciato". "Forza Italia e' compatta, unita e non c'e' nessuno tra noi che metta in discussione il nostro compito nel paese", ha spiegato l'ex premier, che ha proseguito: "Chi tra di noi pensasse che possiamo avere un occhio di riguardo verso l'altro schieramento, il governo Conte o magari verso il nuovo partito di Matteo Renzi si porrebbe fuori o lontano da Forza Italia". (ITALPRESS). sat/red 22-Set-19 15:04