ALBANIA, FERITI E DANNI PER DUE FORTI SCOSSE DI TERREMOTO

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) - E' di circa un centinaio di feriti e danni a oltre quattrocento tra abitazioni ed edifici il bilancio di una serie di scosse di terremoto in Albania, tra ieri pomeriggio e la notte scorsa. La prima e' stata la piu' forte, magnitudo 5.8, e' avvenuta ieri intorno alle 16 e ha provocato crolli soprattutto a Tirana e Durazzo, le due citta' piu' vicine all'epicentro, che e' stato localizzato sulla costa dell'Adriatico. La scossa e' stata percepita anche in alcune zone della Puglia. Nella notte una seconda forte scossa, di magnitudo 4,9, ha provocato altri danni a edifici e fatto salire a circa cento il numero dei feriti. Il premier albanese Edi Rama ha annullato la sua partecipazione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, per seguire l'evolversi della situazione. (ITALPRESS). sat/red 22-Set-19 10:38