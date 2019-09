ULTRALEGGERO PRECIPITA A BERGAMO, UN MORTO E TRE FERITI

BERGAMO (ITALPRESS) - Un aereo ultraleggero e' precipitato a Bergamo, nella zona fuori dal sedime dell'aeroporto adiacente l'asse interurbano in direzione est. L'incidente, che si e' verificato verso le ore 10:20, ha coinvolto un velivolo della flotta dell'Aero Club Bergamo, in fase di atterraggio sulla pista turistica, a bordo del quale viaggiavano quattro persone. L'incidente ha provocato una vittima e tre feriti. Sul luogo dell'impatto sono sopraggiunti immediatamente i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118, unitamente alla Polizia di Frontiera e alle squadre di emergenza aeroportuali. La Sacbo precisa che l'operativita' dell'aeroporto di Bergamo non ha subito interruzioni e i movimenti in decollo e in atterraggio proseguono regolarmente. (ITALPRESS). ads/com 21-Set-19 11:58