DOMANI L'ESORDIO MONDIALE DELL'ITALRUGBY, AZZURRI CONTRO LA NAMIBIA

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Sole caldo e un campo in perfette condizioni hanno accolto l'Italrugby al Captain's Run all'Hanazono Stadium di Osaka, stadio che domani ospitera' l'esordio mondiale degli Azzurri in programma alle 14.15 locali (7.15 italiane). "Al Mondiale possono esserci sempre sorprese - ha dichiarato Giampiero De Carli durante la conferenza stampa a conclusione del consueto allenamento di rifinitura - e la partita inaugurale lo ha dimostrato, con la Russia in partita per gran parte del match. Non esistono partite facili: la Namibia ha andra' a caccia della vittoria. Noi vogliamo esordire nel migliore dei modi e mettere in campo il lavoro svolto nei mesi passati. Il meteo? Non e' un fattore su cui porre l'attenzione. Siamo pronti per qualsiasi circostanza. Focus su noi stessi: vogliamo imporci giocando il nostro miglior rugby", ha concluso De Carli. Terza Coppa del Mondo per Tommaso Benvenuti che non nasconde l'emozione e l'orgoglio di essere in Giappone con la maglia Azzurra. "Non e' la prima volta, ma e' sempre un momento particolare giocare un Mondiale. Allenandomi costantemente e con buone prestazioni sono riuscito a riconquistare un posto in questo gruppo meraviglioso. Ho gia' giocato in questo stadio 10 anni fa con la Nazionale Under 20: e' emozionante tornare qui con la maglia della Nazionale maggiore". (ITALPRESS). glb/com 21-Set-19 12:16