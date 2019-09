CAMILA GIORGI SI FERMA NEI QUARTI DEL TORNEO DI OSAKA

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Finisce nei quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al "Toray Pan Pacific Open", Wta Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest'anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo a Osaka. In una sfida rinviata di 24 ore a causa della pioggia, la 27enne di Macerata ha ceduto per 6-4 6-3, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, alla belga Elise Mertens, nona testa di serie. Non una gran giornata per la Giorgi, che doveva difendere i punti della semifinale dello scorso anno quando fu fermata dalla Osaka. La Mertens e' stata poi battuta dalla beniamina di casa e numero 1 del tabellone Naomi Osaka per 6-4 6-1: la giapponese contendera' il titolo in finale ad Anastasia Pavlyuchenkova, che nella mattinata italiana ha battuto prima Misaki Doi (6-2 6-4) e poi Angelique Kerber (6-3 6-3). (ITALPRESS). glb/red 21-Set-19 11:51