SALVINI "METÀ ITALIANI VOTERÀ ALLA FACCIA DEGLI INCIUCI"

ROMA (ITALPRESS) - "Voteranno i cittadini umbri, voteranno i calabresi, gli emiliani, romagnoli, toscani, pugliesi, liguri, veneti, la meta' degli italiani, alla faccia degli inciuci di palazzo voteranno nei prossimi mesi, su questo l'alleanza del centrodestra c'e', governa tante Regioni, tanti Comuni, e sara' quella che vince". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando ad Atreju, la tre giorni organizzata da Fratelli d'Italia. "Su Repubblica ci sono sondaggi surreali e inesistenti - ha aggiunto Salvini -, noi domani li pubblicheremo, lasciamo a Repubblica le sue fantasie, ci prepariamo a vincere in Umbria, a giocarcela partendo in vantaggio in Emilia Romagna e in Calabria". "Rifarei tutto. Mi tengo l'esperienza di questi mesi di governo e il tentativo di fare qualcosa che in Italia per qualcuno e' inammissibile: dare la parola agli italiani - ha aggiunto Salvini -. Evidentemente qualcuno per paura per vigliaccheria ha fatto una scelta diversa. Chi tradisce l'Italia non e' mai premiato, li aspetto al varco questo vigliacchi". (ITALPRESS). ror/sat/red 20-Set-19 17:39