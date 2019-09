MUSICA, EMMA MARRONE "MI FERMO PER UN PROBLEMA DI SALUTE, TORNERÒ"

ROMA (ITALPRESS) - Emma Marrone annulla i suoi prossimi impegni, compreso il concerto di Radio Italia in programma a Malta il 4 ottobre prossimo. "Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato - scrive la cantante sul suo profilo Instagram -. Da lunedi' mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non saro' presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l'immediata comprensione. Inutile dirvi l'immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornero' piu' forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi - conclude Emma Marrone -. Grazie e state sereni davvero... Andra' tutto bene!". (ITALPRESS). sat/red 20-Set-19 11:38