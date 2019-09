MARQUEZ E' IMPRENDIBILE NELLE LIBERE DI ARAGON

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un uomo solo al comando. Se il buongiorno si vede dal mattino, nelle qualifiche di Aragon di domani ci si giochera' dal secondo posto in giu' a meno di clamorosi colpi di scena o scherzi del meteo (e la pioggia, previsioni alla mano, e' tutt'altro da escludere). Sulla pole position del Motorland appare infatti gia' la scritta "riservata" e la prenotazione e' stata fatta oggi da Marc Marquez. Impressionante il time-attack del mattino da parte del Cabroncito, che firma di gran lunga il miglior tempo di giornata in 1'46"869. I distacchi rifilati ai rivali sono quasi un'umiliazione: Maverick Vinales e' piu' lento di 1"6, da Fabio Quartararo in poi si passa dai due secondi a salire. Nel pomeriggio il Cabroncito toglie il piede dall'acceleratore e ne approfittano le Yamaha: Vinales e' il piu' veloce della seconda sessione ma il suo miglior tempo (1'48"014) e' ancora lontano da quello di Marquez (+1"145). Alle sue spalle un redivivo Valentino Rossi che, annaspato nella sessione mattutina (17esimo a tre secondi), riesce a ipotecare un posto nella Q2 di domani. Quarto crono di giornata per un'altra Yamaha, quella del team Petronas SRT affidata a Fabio Quartararo (+1"248). Andrea Dovizioso, ottavo, recupera 4 decimi rispetto al mattino ma resta comunque a 1"6 da Marquez. (ITALPRESS). glb/red 20-Set-19 15:53