LANDINI "CON CONTE D'ACCORDO SUI TITOLI, ASPETTIAMO I CONTENUTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Mi fido di Conte? Rispondo in modo pragmatico, noi siamo abituati fare i conti con i Governi che il Parlamento esprime, siamo un soggetto autonomo che giudica non le persone ma gli atti". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ai microfoni di Omnibus su La7. "Avevamo consegnato a Conte la nostra piattaforma unitaria a luglio, ed e' la stessa dell'altro giorno. Oggi il programma che il premier presenta e che rappresenta un nuovo quadro politico vuole ridurre il cuneo fiscale, vuole fare la riforma fiscale e combattere l'evasione, mentre in estate si parlava di flat tax - ha aggiunto Landini -. Sono titoli che proponevamo e che oggi mette sul tavolo il Governo. Conte e' stato capace di ascoltare, ma essere d'accordo sui titoli non e' sufficiente, aspettiamo i contenuti, dobbiamo essere pragmatici". (ITALPRESS). sat/red 20-Set-19 09:18