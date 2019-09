FRANCESCA PICCININI LASCIA IL VOLLEY "VOGLIO VIVERE ALTRE EMOZIONI"

MILANO (ITALPRESS) - Per Francesca Piccinini e' arrivato il momento di dire basta. A 40 anni e alle spalle un palmares da record, la schiacciatrice toscana annuncia la sua decisione ai microfoni di "Verissimo". "Sono qui per annunciare che non giochero' piu' a pallavolo, mi ritiro. Ho vissuto un sogno per tanti anni, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni". Oro mondiale nel 2002 ed europeo nel 2009, la Piccinini ha vestito in carriera le maglie, fra le altre, di Reggio Emilia, Modena, Bergamo, Chieri, Casalmaggiore e Novara, oltre a un'esperienza nel campionato brasiliano col Parana'. Una lunga carriera impreziosita da cinque scudetti, 4 Coppe Italia, 7 Champions, una Coppa Cev, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. "E' stata dura prendere questa decisione, ma ho 40 anni ed esco da vincente perche' due mesi fa ho vinto la mia settima Coppa dei Campioni - racconta ancora la pallavolista azzurra - Il futuro? Non credo di voler allenare ad alti livelli, mi piacerebbe diventare mamma ma e' dura trovare la persona con cui fare una famiglia". (ITALPRESS). glb/com 20-Set-19 14:56