CATTOLICA ASSICURAZIONI PIAZZA ITALIA ASSIEME AGLI AZZURRI DEL RUGBY

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) dedica al rugby un imperdibile appuntamento e presenta Cattolica Assicurazioni Piazza Italia. Dieci giornate di eventi con epicentro a Osaka e nelle citta' di Ueda, Toyota e Fukuoka, in collaborazione con la Federazione di rugby e il supporto di Cattolica Assicurazioni, per seguire la Nazionale nelle quattro tappe della fase a gironi della Coppa del Mondo, al via oggi. Oltre 60 i marchi dell'eccellenza italiana presenti, da Maserati a Peroni, ma anche la Regione Marche, unica regione italiana ospite dell'iniziativa e che nel proprio stand promuove il territorio con particolare riferimento alle aree colpite dal sisma e che per l'occasione porta al festival lo chef pluripremiato Vincenzo Spinosi. Presenti anche Confagricoltura nell'ambito dell'iniziativa "True Italian Taste" e il Consorzio del Prosecco. A Osaka, che ospita il festival Cattolica Assicurazioni Piazza Italia fino a lunedi' presso Grand Front, centro nevralgico e commerciale della citta', sara' possibile incontrare in piu' di un'occasione i giocatori azzurri. In piu' verranno proiettate le partite live da schermi che ricordano i "Bar Sport" tipici delle piazze italiane. (ITALPRESS). glb/com 20-Set-19 13:17