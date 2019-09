ROSSI "SPERIAMO DI ESSERE PIÙ COMPETITIVI AD ARAGON CHE IN PASSATO"

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) - MotoGp senza tregua. Nemmeno il tempo di archiviare Misano, che la classe regina si sposta in Spagna, nei pressi di Alcaniz. In programma domenica c'e' il Gran Premio di Aragon, appuntamento tradizionalmente indigesto a Valentino Rossi: in calendario dal 2010, la gara spagnola non ha mai visto il Dottore fare meglio del terzo posto (2013, 2015 e 2016). Ma il podio in questo weekend sarebbe ben accetto dal pilota pesarese, che a Misano ha centrato il terzo quarto posto di fila. "Abbiamo visto a San Marino su cosa dobbiamo lavorare - le impressioni di Rossi a due giorni dalle prime libere - ed e' quello su cui ci concentreremo durante il fine settimana anche se Aragon e' una pista storicamente difficile per noi. Abbiamo sempre faticato qui ma stavolta arriviamo dopo alcune buone gare. Di sicuro dovremo lavorare duramente per questo Gp ma speriamo di essere piu' competitivi di quanto lo siamo stati in passato". (ITALPRESS). glb/red 18-Set-19 15:19