BERLUSCONI "ALLEATI DELLA LEGA MA CON LA SCHIENA DRITTA"

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Ho incontrato Salvini la settimana scorsa e abbiamo messo sul tavolo anche le differenze. Loro sono sovranisti e noi non lo siamo, ci sono anche differenze anche sulla legge elettorale, per noi il centrodestra puo' vincere anche con quella attuale. Mi fa ridere quando sento dire che noi siamo sottoposti alla Lega: noi siamo alleati con la Lega ma con la schiena dritta, siamo il cervello, il cuore e la spina dorsale del centrodestra". Cosi' il leader di Forza Italia ed europarlamentare Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti a margine della plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo. "Noi faremo l'opposizione come l'abbiamo sempre fatta, giudicando i provvedimenti, se sara' necessario andare in piazza ci andremo", ha aggiunto. (ITALPRESS). sat/red 18-Set-19 19:05