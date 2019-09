BATTERI NELL'ACQUA MINERALE, LETE RICHIAMA LOTTO DI ACQUA SORESANA

ROMA (ITALPRESS) - Batteri nocivi alla salute nell'acqua minerale. Lete - come rende noto il ministero della Salute sul suo sito - ha richiamato "per rischio microbiologico" un lotto di acqua minerale Soresana nel quale e' stato riscontrata la presenza del batterio Pseudomonas aeruginosa. Il lotto interessato e' il numero 13.02.21 L 402 14, nel formato da mezzo litro, con scadenza 13 febbraio 2021, realizzato nello stabilimento di Pratella, in provincia di Caserta. Il consiglio per i consumatori che hanno acquistato recentemente confezioni di quest'acqua e' quello di controllare il numero di lotto ed eventualmente riconsegnarle al punto vendita. (ITALPRESS). abr/red 18-Set-19 10:14