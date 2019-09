ALL'UNIVERSITÀ CATTOLICA LE IMMATRICOLAZIONI AUMENTANO DEL 5%

MILANO (ITALPRESS) - Crescono le immatricolazioni all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Quest'anno l'Ateneo complessivamente ha registrato un incremento nel numero degli iscritti, tra lauree triennali e a ciclo unico e quelle magistrali, del +5%, in confronto con il settembre 2018. In particolare l'incremento e' stato del +4% per i corsi di laurea triennale e a ciclo unico e del +7% per i corsi di laurea magistrale. Boom anche dei partecipanti ai test di accesso alle facolta' e ai corsi dell'Ateneo che li prevedono, tra cui Economia (oltre 3.400) a Milano, Scienze della formazione primaria (quasi 1.000) a Milano e a Brescia, e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria (circa 8.300), a Roma. L'incremento finale, dopo eventuali trasferimenti e rinunce, secondo stime prudenziali, si attestera' attorno al 3%. L'aumento di iscritti si aggiunge a una lunga serie di analoghi incrementi degli ultimi cinque anni, che hanno condotto a un +16% di iscritti dal 2014 a oggi. (ITALPRESS). pc/com 18-Set-19 07:35