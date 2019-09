ACCORDO FEDERMANAGER-SAPIENZA PER LA FORMAZIONE MANAGERIALE

ROMA (ITALPRESS) - Frutto dell'incontro tra mondo accademico e mondo dell'industria, prende il via la collaborazione tra Sapienza Universita' di Roma, Unitelma Sapienza, Federmanager e Federmanager Academy volta a realizzare corsi di formazione e di perfezionamento professionale indirizzati a tutti i manager del comparto privato e misto che intendono rafforzare il proprio bacino di conoscenze e competenze in un'ottica di life-long learning e di aggiornamento continuo. L'accordo quadro di collaborazione siglato alla presenza del rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, del presidente della Federmanager Stefano Cuzzilla, del rettore di Unitelma Sapienza Antonello Folco Biagini e del presidente di Federmanager Academy Gianluca Schiavi, presenta un'offerta interdisciplinare costruita su materie giuridiche, economiche, politico-sociali, umanistiche e scientifiche, erogata sia in presenza sia in e-learning. "Grazie alla convergenza dell'eccellenza del primo Ateneo italiano e della nostra lunga tradizione industriale, siamo in grado di offrire ai manager italiani un'opportunita' formativa unica nel suo genere, che si presenta come utile sintesi tra sapere e saper fare, tra conoscenza ed esperienza", commenta il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla. "Mi auguro che i nostri colleghi approfittino di questa iniziativa di grande spessore, consapevoli che dedicare tempo ed energie all'aggiornamento professionale costituisce oramai un imperativo per chiunque abbia responsabilita' di direzione o di vertice". (ITALPRESS). ads/com 18-Set-19 13:44