VIA LIBERA PARLAMENTO UE A LAGARDE NUOVO PRESIDENTE DELLA BCE

STRASBURGO (ITALPRESS) - Christine Lagarde ha ottenuto l'approvazione del Parlamento europeo per essere la prossima presidente della BCE. Nella votazione a scrutinio segreto, 394 deputati hanno votato a favore, 206 contro e 49 si sono astenuti per raccomandare Lagarde a capo della Banca centrale europea. Il Parlamento esprime un parere non vincolante sull'idoneita' o meno di un candidato a ricoprire il ruolo di presidente della BCE, mentre la decisione finale spetta dal Consiglio europeo. Sostituira' l'attuale titolare, Mario Draghi, dal 1° novembre. La plenaria ha anche tenuto una discussione sulla sua idoneita'. La candidatura di Lagarde sara' ora iscritta all'ordine del giorno del Consiglio europeo di ottobre. (ITALPRESS). ads/com 17-Set-19 13:33