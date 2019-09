TUMORE AL SENO, AL VIA IL MESE DELLA PREVENZIONE

ROMA (ITALPRESS) - Il mese di ottobre e' il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno e quest'anno la Komen Italia ha deciso di anticipare le sue iniziative di sensibilizzazione per allargare sempre piu' la platea. Presentato questa mattina al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, il mese della prevenzione prendera' il via il 20 settembre con due "Race for the Cure" in contemporanea a Bologna e Pescara e si concludera' il 31 ottobre. "La Prevenzione e' il nostro capolavoro" e' il claim scelto quest'anno perche' sara' l'arte, nelle sue varie declinazioni, l'elemento comune del programma di iniziative: tra il 20 settembre e il 4 ottobre quattro mostre - "Chagall. Sogno e Magia" nel Palazzo Albergati a Bologna, "Andy Warhol" nella Basilica della Pietrasanta a Napoli, "Impressionisti Segreti" a Palazzo Bonaparte a Roma e "I love Lego" al Palazzo della Permanente a Milano -, consentiranno ai visitatori di conoscere e ammirare i capolavori dell'arte, contribuendo allo stesso tempo all'avvio di altrettante iniziative finalizzate alla tutela della salute femminile in Italia e all'estero. Komen Italia e la Fondazione Gemelli IRCCS collaboreranno anche a "Ottobre Rosa", la campagna di prevenzione promossa dalla Regione Lazio per offrire alle donne tra i 45 e i 49 anni - ossia quelle non comprese nella fascia garantita dal programma di screening dei tumori del seno - l'opportunita' di effettuare esami diagnostici. Grazie alle tre Unita' Mobili della Carovana della Prevenzione, che saranno operative il 26 e 27 ottobre presso il Policlinico Universitario, verra' ampliato significativamente il numero di donne che potra' beneficiare di queste opportunita' di diagnosi precoce. (ITALPRESS). mac/abr/red 17-Set-19 15:48