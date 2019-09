TRAVAGLIA NUOVO PRESIDENTE E AD ITALIA E MALTA PER NESTLE'

MILANO (ITALPRESS) - A partire dal prossimo 1° ottobre, sara' Marco Travaglia il nuovo presidente e amministratore delegato Italia e Malta per il Gruppo Nestle'. Attualmente Business Executive Officer Nestle' Purina PetCare Southern Region, e' entrato nel Gruppo Nestle' nel 1990 e ha ricoperto ruoli manageriali di crescente responsabilita' in diversi Paesi e all'interno di svariate funzioni dell'azienda, dal marketing alle vendite. Forte di una carriera internazionale che lo ha portato in Svizzera, Usa, Francia e Regno Unito, Travaglia e' rientrato in Italia nel 2003 per guidare la divisione Alimentari e Bevande di Nestle' Italiana nel ruolo di direttore generale, contribuendo significativamente alla crescita del business. Successivamente, dal 2010 al 2013 ha potuto svolgere, con base a Zagabria, il ruolo di CEO Nestle' per i paesi della ex-Jugoslavia, dove ha avviato un importante processo di trasformazione del Gruppo con notevoli successi che lo hanno portato a ricoprire il ruolo attuale all'interno della categoria PetCare, ampliando la sua responsabilita' a tutti i mercati del Sud Europa, Middle East e Nord Africa. (ITALPRESS). ads/com 17-Set-19 12:34