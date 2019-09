SANITÀ PRIVATA, CITTADINI (AIOP) "CONFRONTO LUNGO, SERVE RESPONSABILITÀ"

ROMA (ITALPRESS) - Un confronto lungo e complesso, su cui pero' e' stata registrata una "grande sensibilita'" del ministro della Salute, Roberto Speranza. Barbara Cittadini - presidente nazionale di Aiop, l'associazione italiana ospedalita' privata - descrive cosi' il tavolo istituzionale che si e' tenuto oggi al ministero per discutere il rinnovo contrattuale dei professionisti che operano nella componente di diritto privato del sistema sanitario nazionale. Alla riunione, oltre alla parte datoriale e istituzionale, sono intervenuti anche i sindacati. Aiop si e' prima confrontata con Cigl, Cisl e Uil e in un secondo momento con Ugl. Le parti si sono aggiornate al 25 settembre. Secondo Barbara Cittadini, dunque, lo sciopero nazionale dei lavoratori della sanita' privata, programmato per il 20 settembre, e' quantomeno congelato: "Ritengo che lo sciopero sia sospeso e le trattative riprendono in tempi cosi' stretti per dare serieta' nell'impegno", osserva parlando all'ITALPRESS. "Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla tempestivita' con la quale il ministro Speranza ha convocato l'Aiop e l'Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari, ndr) rispetto a un tema che poniamo almeno dall'insediamento di questa presidenza, ma anche da quella precedente. C'e' un contratto scaduto da tanti anni. Il ministro ha dimostrato grande sensibilita'. Il confronto e' stato lungo, perche' il problema e' complesso nelle sue dinamiche. Noi siamo la componente di diritto privato del Sistema sanitario nazionale. I contratti dei lavoratori della componente di diritto pubblico sono stati rinnovati a inizio anno dopo che erano stati bloccati per lungo tempo". (ITALPRESS). spa/sat/abr/red 17-Set-19 19:14