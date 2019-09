RAPINANO E VIOLENTANO 90ENNE, ARRESTATI DUE ADOLESCENTI MESSINESI

MESSINA (ITALPRESS) - Un diciassettenne e un quattordicenne sono stati arrestati a Messina per aver rapinato e abusato sessualmente di una donna di 90 anni. Devono rispondere di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale. L'anziana e' stata trovata riversa sul pavimento, con il volto tumefatto e sanguinante. Uno dei due aggressori sarebbe amico di un nipote della vittima. L'anziana e' stata ricoverata in prognosi riservata con fratture multiple e contusioni in varie parti del corpo. Inoltre, dalle visite cliniche effettuate e' emersa ai suoi danni anche la violenza sessuale. I due minori arrestati sono stati condotti presso il Centro di Prima Accoglienza presso il Tribunale per i Minorenni di Messina. (ITALPRESS). abr/com 17-Set-19 12:56