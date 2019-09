Colpo Napoli, Mertens e Llorente stendono il Liverpool campione

Il Napoli batte i campioni in carica. La formazione di Ancelotti regola il Liverpool di Klopp per 2-0 all'esordio in Champions League e si porta in testa alla classifica del gruppo E. La prima giornata della fase a gironi regala subito emozioni e per assistere alla prima occasione da gol del match bisogna aspettare sette minuti. Il San Paolo esulta per il tap in vincente di Lozano, ma l'arbitro annulla la rete per un fuorigioco del messicano al momento del tiro di Fabian Ruiz. Il Liverpool reagisce e sfiora l'1-0 in due occasioni prima del duplice fischio: al 12' Mane' impegna Meret con un tiro da posizione favorevole. Poi al 44' e' il turno di Firmino pericoloso con un colpo di testa a botta sicura sugli sviluppi di un corner.

Il Napoli approccia meglio nella ripresa e al 50' sfiora il gol: Mario Rui crossa, Mertens da due passi calcia di prima intenzione ma trova l'intervento strepitoso di Adrian. Sono i portieri i migliori in campo e al 67' anche Meret risponde presente: Manolas regala palla a Salah la cui conclusione viene deviata in corner dall'estremo difensore partenopeo. Ma la svolta del match arriva solo all'82': Callejon viene steso da Robertson e Mertens firma l'1-0 su calcio di rigore. Al 91' il Napoli trova il raddoppio: van Dijk sbaglia e regala palla a Llorente, autore del definitivo 2-0 a tu per tu con Adrian.