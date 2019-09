LA GUARDIA COSTIERA SALVA 90 MIGRANTI, MALTA RIFIUTA IL TRASBORDO

ROMA (ITALPRESS) - Su richiesta delle autorita' maltesi, la Guardia costiera ha soccorso la scorsa notte un barchino con a bordo 90 migranti nell'area di responsabilita' della Valletta. Lo comunica la stessa Guardia costiera, sottolineando che l'RCC (Rescue Coordination Center) maltese, dopo aver formalmente dichiarato l'assunzione del coordinamento dell'evento SAR, ha richiesto all'autorita' italiana la disponibilita' e l'impiego di assetti navali a supporto di un proprio pattugliatore che dichiaravano aver dirottato in zona. Le unita' navali messe a disposizione dalla Guardia costiera italiana arrivate in area, dopo aver intercettato il barchino, hanno confermato le precarie condizioni di galleggiabilita' gia' riscontrate da Malta che, assunta l'informazione, ha disposto il trasbordo dei migranti sulle unita' della Guardia costiera italiana. Terminato il trasbordo, la Centrale operativa della Guardia costiera avrebbe richiesto all'autorita' SAR coordinatrice un punto di incontro con il pattugliatore maltese per il trasbordo, che tuttavia non sarebbe stato concesso. Le unita' della Guardia costiera stanno facendo rotta verso le acque territoriali maltesi in attesa di ricevere istruzioni. Intanto, Ocean Viking ha soccorso 48 migranti a bordo di una barca in difficolta' a 53 miglia dalle coste della Libia. Tra loro donne, bambini molto piccoli e un neonato. (ITALPRESS). col2/abr/red 17-Set-19 14:40