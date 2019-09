IL NUOVO PARTITO DI RENZI SI CHIAMERA' "ITALIA VIVA'"

ROMA (ITALPRESS) - "Il nome della nostra nuova sfida che stiamo per lanciare e' 'Italia Viva'". Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel corso della registrazione di "Porta a Porta". "Il tema e' non fare una cosa politichese, antipatica, noiosa, vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica", ha aggiunto Renzi. "Io voglio molto bene al popolo del Pd - ha detto l'ex presidente del Consiglio -. Per sette anni ho cercato disperatamente giorno dopo giorno, di dedicare loro la mia esperienza politica. Dopo di che i litigi, le polemiche, le divisioni erano la quotidianita'". (ITALPRESS). ror/sat/abr/red 17-Set-19 19:10