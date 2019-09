TIM COOK A 20^ ANNIVERSARIO OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI

FIRENZE (ITALPRESS) - Sara' Il Ceo di Apple, Tim Cook, l'ospite con cui il leader dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Andrea Ceccherini, inaugurera' la ventesima edizione del progetto di media literacy "Il Quotidiano in Classe". Dopo due anni dalla sua prima partecipazione, l'erede di Steve Jobs torna insieme ad Andrea Ceccherini in Italia per incontrare i giovani dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Sara' una giornata evento quella che vedra' la partecipazione del numero uno della societa' di Cupertino, che coincidera' con l'apertura dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, l'organizzazione leader nei progetti di educazione ai media e di alfabetizzazione economico finanziaria. L'evento, che vedra' al centro della scena i giovani, si inserisce nell'ambito di una serie di grandi incontri, intitolati "20 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro". (ITALPRESS). ads/com 16-Set-19 17:27