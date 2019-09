OFFENDE RAGAZZA DI COLORE, PROPRIETARIA B&B CACCIA TURISTA

PALERMO (ITALPRESS) - Un turista milanese sarebbe stato messo alla porta dalla titolare di un B&B per avere rivolto delle battute offensive all'indirizzo di una ragazza di colore, nata in Italia ma originaria del Ghana, che lavora nella struttura ricettiva. E' accaduto a Palermo. "Caro ospite ignorante - scrive su Facebook la titolare del B&B -, per noi nascere a Palermo e' sufficiente per essere italiani e se per te i siciliani non lo sono, stattene serenamente a casa tua. Se pensi che il 'vero italiano' sia un essere superiore, noi tutti siamo piu' italiani di te! Felice di averti, con il sorriso, sbattuto la porta in faccia perche' qui e' casa mia e non diamo il benvenuto a chi non lo merita. W il mondo a colori". (ITALPRESS). vbo/abr/red 16-Set-19 10:10