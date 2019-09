CHIZZOLI PRESIDENTE FONDAZIONE SOCIAL VENTURE GIORDANO DELL'AMORE

MILANO (ITALPRESS) - Cristian Chizzoli e' stato eletto all'unanimita' presidente della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo nell'ambito degli investimenti a impatto sociale, ambientale e culturale. Con un patrimonio di dotazione pari a circa 8,5 milioni, rappresenta la prima Fondazione italiana dedicata alla divulgazione della cultura dell'impact investing, come peculiare approccio agli investimenti sostenibili, in grado favorire l'innovazione sociale. Il neo presidente succede a Giovanni Fosti, eletto lo scorso 28 maggio alla Presidenza di Fondazione Cariplo. "Ringrazio il Cda e il team di lavoro della Fondazione Social Venture - Giordano dell'Amore con cui ho condiviso lo spirito di collaborazione, la concretezza e la competenza in questi mesi in cui abbiamo lavorato insieme - ha detto Fosti -. Sono contento che il testimone passi al professor Cristian Chizzoli, gia' membro del Cda della Fondazione, che nella prima fase ha portato alla costituzione e sviluppo della Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore e ha fornito un contributo importante, con serieta' e competenza". "La nomina alla presidenza della Fondazione e' motivo di grande onore per me - ha commentato Chizzoli -. Dal 2017, insieme agli Organi e al team della Fondazione portiamo avanti una sfida che definirei doverosa per il Terzo Settore e l'ecosistema dell'imprenditoria sociale innovativa: supportare la crescita di organizzazioni, imprese e start-up in grado di rispondere intenzionalmente e in modo innovativo alle principali sfide sociali, ambientali e culturali". (ITALPRESS). ads/com 16-Set-19 14:51