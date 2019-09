MARQUEZ BEFFA QUARTARARO E VINCE A MISANO, 4^ ROSSI

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - Marc Marquez si prende Misano. Il pilota della Repsol Honda, sorpassando Fabio Quartararo a poche curve dal traguardo, vince il Gran Premio di San Marino, 13esima prova del Mondiale MotoGp 2019 disputata sul circuito di Misano Adriatico. A completare il podio e' il poleman Maverick Vinales, con la prima delle due Yamaha ufficiali, mentre il compagno di squadra Valentino Rossi deve accontentarsi anche stavolta del quarto posto. Alle sue spalle Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, che chiude con un sesto posto il difficile weekend delle Ducati. Il Cabroncito e' sempre piu' padrone del Mondiale: sono gia' 93 i punti di vantaggio sugli inseguitori. "Sapevo che non era necessario vincere perche' Rins era fuori e Dovizioso era lontano - racconta Marquez - Ma ieri ho avuto una spinta in piu' per la gara, oggi sono stato sempre li' e ho deciso di provarci". Tentativo andato a buon fine. "Quartararo era molto veloce nel settore tre e ho cercato di superarlo prima - continua - Ho chiuso tutte le curve e ho cercato di essere intelligente alla fine. E' molto bello vincere in Italia e avere 93 punti di vantaggio in campionato". (ITALPRESS). glb/red 15-Set-19 15:05