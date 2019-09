SALVINI "SI' A REFERENDUM PER SISTEMA MAGGIORITARIO"

MILANO (ITALPRESS) - "Se almeno cinque regioni lo chiederanno con una maggioranza assoluta, si potrebbe chiedere un referendum sul di un sistema elettorale maggioritario". Questa e' la richiesta fatta dal leader della Lega Matteo Salvini ai governatori delle regioni di centrodestra nel corso della riunione degli amministratori locali del suo partito. "Se cinque regioni chiedono un referendum quel referendum non viene sottoposto a Rousseau ma agli italiani - ha spiegato il leader del Carroccio. La scelta e' quella di avere un sistema elettorale completamente maggioritario. Chi viene eletto lo sia collegio per collegio come per i sindaci". "Se regioni lo approvano entro settembre si va alle elezioni entro primavera - ha concluso Salvini - e se partono le Regioni, nei gazebo raccogliamo 5 milioni di firme, non 5mila". (ITALPRESS). trl/mgg/red 14-Set-19 15:35