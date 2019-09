ITALIA OFFRE PORTO SICURO, OCEAN VIKING VERSO LAMPEDUSA

ROMA (ITALPRESS) - Un porto sicuro per Ocean Viking, ovvero lampedusa. Le autorita' italiane hanno accolto l'allarme lanciato dalla nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. "Le autorita' Italiane hanno appena offerto a #OceanViking un porto sicuro di sbarco. Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a #Lampedusa. Siamo sollevati" commentano su twitter. Nella serata di ieri intanto Francia e Germania si erano detti pronti ad accogliere ognuna il 25% dei migranti che sbarcano in Italia. Mentre Medici senza frontiere, sempre attraverso twitter aveva lanciato l'allarme: "Ci sono 82 persone che hanno subito enormi traumi, chiediamo una soluzione rapida per risparmiare loro altre inutili sofferenze. Sappiamo che i Governi #UE stanno cercando un accordo, ma intanto che si facciano sbarcare". (ITALPRESS). pc/red 14-Set-19 09:17