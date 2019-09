CONTE "DA BRUXELLES CAPITALE FIDUCIA VERSO L'ITALIA"

BARI (ITALPRESS) - "A Bruxelles ho ricevuto la conferma che l'Italia e' chiamata ad affrontare un punto di svolta, una sfida cruciale. L'Italia gode infatti di un prezioso capitale di fiducia, che se sara' spesa al maglio, produrra' effetti benefici nel breve, medio e lungo periodo. I mercati scommettono - ha aggiunto - con forza sulla capacita' dell'Italia di recuperare il treno della crescita economica e sulla nuova fase politica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bari durante il discorso di inaugurazione della Fiera del Levante. "Tutti devono pagare le tasse perche' tutti possano pagarne meno. La riduzione dello spread si sta rivelando una preziosissima risorsa, abbiamo da perseguire rigoroso contrasto all'evasione fiscale. Dobbiamo avviare e completare una revisione e un riordino delle agevolazioni fiscali" ha continuato il premier parlando di Fisco. "Mai come adesso il Sud ha occasione di essere al centro dell'agenda politica non solo italiana ed europea. Il Mezzogiorno puo', deve diventare il luogo in cui sperimentare la svolta sostenibile in campo ambientale e sociale. Dobbiamo lavorare per potenziare tutto il percorso formativo. Dobbiamo dare tutto il sostegno alle scuole per evitare la dispersione scolastica". (ITALPRESS). pc/red 14-Set-19 13:29