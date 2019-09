SALA "DISPONIBILI A CEDERE SAN SIRO A INTER E MILAN"

MILANO (ITALPRESS) - "A quanto capisco, ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio a San Siro o uno a Sesto. Io ne aggiungerei una terza: credo che noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche l'ipotesi San Siro". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'apertura del nuovo negozio Uniqlo a Milano questa mattina, apre a Inter e Milan che starebbero valutando l'ipotesi di rivolgersi al Comune di Sesto San Giovanni per costruire il nuovo stadio. Una possibilita' che "viene paventata e che non sarebbe per noi ovviamente gradita - ha proseguito il sindaco - pero' qui stiamo parlando di societa' private che, nel loro legittimo interesse, potrebbero fare anche una cosa del genere". Sala ha tenuto a specificare che, in caso di questa terza ipotesi, "il Comune con San Siro non vuole farci soldi: siamo disponibilissimi a una valutazione di un ente terzo, che ci dica quanto vale. Non abbiamo assolutamente ne' bisogno, ne' interesse a speculare su San Siro". Sala ha spiegato che "una stima del valore del Meazza mi pare che sia intorno ai 70 milioni di euro". (ITALPRESS). mig/col2/red 13-Set-19 12:33