VALENTINO ROSSI "NEL 2020 CAPIRO' SE CONTINUARE A CORRERE"

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) - "Finalmente in Yamaha c'e' da lavorare. Ci sono cose che vanno meglio e altre che invece non vanno". Valentino Rossi parla cosi' del lavoro che il team dei tre diapason sta effettuando per praparare la M1 del futuro. "Abbiamo iniziato a Brno come tutti gli altri, ma credo che si evolvera' almeno fino a febbraio dell'anno prossimo, quando dovremmo avere il prototipo finale", riferisce il "Dottore". "Ma sarebbe bello fare anche dei buoni risultati nel resto di questa stagione, visto che mancano ancora sette gare. Il prossimo anno sara' importante per capire se avro' la forza e la velocita' per continuare oppure no", afferma Valentino Rossi sulla possibilita' di proseguire la sua lunghissima carriera. Sulla gara di domenica, aggiunge: "Misano per me e' un Gran Premio speciale, quello vero di casa. Nelle ultime gare e' andata un po' meglio. A Silverstone dopo un solido weekend volevo lottare per il podio, ma non ero abbastanza forte per farlo - racconta - Abbiamo fatto qualche test in cui il mio passo e' stato abbastanza buono. Mi sento abbastanza bene in moto e vediamo se siamo abbastanza forti per lottare per la vittoria". (ITALPRESS). tvi/red 12-Set-19 19:03