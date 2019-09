LA JUVE RITROVA SARRI, DOMANI E' ATTESO IN CONFERENZA STAMPA

TORINO (ITALPRESS) - Maurizio Sarri e' pronto finalmente a sedere sulla panchina della Juventus in una gara ufficiale. Dopo i postumi di una polmonite che lo hanno costretto a saltare le prime due giornate di campionato con Parma e Napoli, il tecnico quasi certamente sara' sabato a Firenze, per la gara con la Fiorentina che aprira' il programma della terza giornata: un indizio in questo senso arriva dalla stessa Juventus, che annuncia per domani alle 12.30 la conferenza stampa di Sarri. Alla vigilia delle prime due gare avevano parlato rispettivamente il vicepresidente Nedved e il secondo del tecnico, Martusciello. Che le condizioni del tecnico toscano fossero in continuo miglioramento era evidente gia' dalla scorsa settimana, quando - alla ripresa degli allenamenti - aveva diretto parte della seduta. Poi, negli ultimi giorni, un sempre maggiore coinvolgimento durante gli allenamenti aveva lasciato supporre che Sarri si fosse definitivamente messo alle spalle i problemi di salute. E una piccola grande conferma e' arrivata oggi. (ITALPRESS). glb/red 12-Set-19 19:50