LAUTARO FA TRIS E TRASCINA L'ARGENTINA, BRASILE SCONFITTO DAL PERÙ

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Il Brasile cade contro il Peru' mentre un super Lautaro Martinez trascina l'Argentina. Notte di amichevoli Oltre Oceano. A Los Angeles, al Memorial Coliseum, nelle replica della finale della Coppa America, il Peru' si 'vendica' e supera la Seleçao per 1-0: gara decisa da Luis Abram a 5 minuti dal termine. Fra i titolari verdeoro Allan e Alex Sandro. Subentrati nella ripresa, fra gli altri, Neymar e Paqueta'. A San Antonio, invece, show dell'Albiceleste, che ha battuto per 4-0 il Messico. Protagonista assoluto l'interista Lautaro Martinez, autore di tre gol. La quarta rete, dagli undici metri, e' stata realizzata dall'ex Roma Leandro Paredes. Fra i titolari, oltre all'attaccante nerazzurro, anche Rodrigo De Paul. In scena nella ripresa, invece, Paulo Dybala. Nei messicani in campo per 90 minuti il "napoletano" Hirving Lozano. Nelle altre gare disputate nella notte, poi, pareggio senza reti fra Colombia e Venezuela, pari (1-1) anche in Usa-Uruguay, successo rotondo (3-0) dell'Ecuador sulla Bolivia e vittoria dell'Honduras (2-1) sul Cile. (ITALPRESS). pdm/red 11-Set-19 10:58