ARRIVA AL CINEMA "ANGRY BIRDS 2" CON VOCI MACCIO CAPATONDA E CATTELAN

ROMA (ITALPRESS) - I simpatici protagonisti di "Angry Birds", il celebre videogame targato Rovio Entertainment, tornano al cinema in Angry Birds 2: Nemici amici per sempre. La voce del piu' infuriato degli uccellini, Red, e' ancora una volta quella dell'attore e comico Maccio Capatonda mentre il noto conduttore Alessandro Cattelan e' di nuovo il veloce e iperattivo Chuck. Diretto da Thurop Van Orman, il film sara' nelle sale italiane dal 12 settembre prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia in 450 copie. (ITALPRESS). mgg/com 11-Set-19 19:39