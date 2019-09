MALAGO' PREMIATO DALLA FIGS CON IL "NICK D'ONORE 2019"

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Coni Giovanni Malago' ha ricevuto questa mattina il "Nick d'Onore 2019", il piu' importante riconoscimento della Federazione Italiana Squash che viene assegnato ogni anno a persone o soggetti che abbiano operato e si siano distinti, in modo straordinario, a favore dello squash o dello sport in generale. "Siamo onorati di consegnarti questo premio - ha dichiarato il presidente della Figs Piero Bartoletti durante la cerimonia di premiazione, nella Sala Giunta di Palazzo H, al Foro Italico - Noi siamo una piccola federazione, impegnata ogni giorno nel lavoro, ma questo non ci vieta di guardare il panorama dello sport italiano e con il 'Nick d'Onore' vogliamo premiare tutto il percorso della tua presidenza al Coni, dal 2013 in avanti, per l'apporto che hai dato al mondo dello sport italiano. Ti abbiamo scelto un anno fa, prima dei fatti degli ultimi mesi, e quanto accaduto di recente ha confermato che la nostra decisione era stata giusta". Malago' e' stato scelto dalla Federsquash perche', "con capacita' e intelligenza, unite a cortesia e signorilita', ha gestito e continua a gestire, anche nelle situazioni piu' complicate, il Coni e le federazioni sportive nazionali, disponibile e attento anche alle esigenze minime dello sport italiano", si legge nelle motivazioni. (ITALPRESS). spf/mc/red 10-Set-19 13:08