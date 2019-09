IMMOBILI DI LUSSO, A COMO UNA SEDE DI INTESA SANPAOLO "CASA EXCLUSIVE"

COMO (ITALPRESS) - Dopo Milano, Roma, Torino e Padova, e' stata inaugurata a Como la quinta sede italiana di Intesa Sanpaolo Casa Exclusive. In Piazza Cavour, a poche decine di metri dal lago, il colosso bancario ha aperto il proprio punto di riferimento per chi cerca case di pregio, superiori in valore al milione di euro. Una scelta dettata anche dai numeri: l'andamento del mercato immobiliare residenziale a Como, secondo un focus curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, presenta infatti un'evoluzione positiva. In citta', la dinamica delle compravendite e' stata piu' vigorosa della media dell'Italia, con una crescita annua del 19% nel primo trimestre 2019 e del 24% nell'ultimo trimestre del 2018. Nel capoluogo lariano le compravendite hanno progressivamente recuperato rispetto ai minimi toccati nel 2013 tanto da risalire sopra i livelli del 2011. A Como nel 2018 il numero di compravendite e' risultato piu' alto del 4,4% rispetto al 2011. Il mercato di Como si e' inoltre rivelato piu' dinamico della media regionale in termini di assorbimento dei volumi offerti. Il rapporto tra metri quadri compravenduti e metri quadri offerti sul mercato residenziale si pone infatti stabilmente al di sopra della media dei capoluoghi di provincia lombardi. "La scelta di puntare su una citta' come Como - ha spiegato Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa - rappresenta un naturale approdo per l'attivita' dei nostri professionisti che da oggi offriranno le proprie competenze a favore di un mercato particolarmente dinamico, sfruttando anche le sinergie con i potenziali investitori esteri attratti dalle unicita' del patrimonio immobiliare lacustre". (ITALPRESS). mig/abr/red 10-Set-19 18:59