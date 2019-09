GREEN DAY TORNANO CON "FATHER OF ALL...", 10 GIUGNO TOUR A MILANO

MILANO (ITALPRESS) - I Green Day, la band californiana gia' vincitrice di 5 Grammy Award e inclusa nella celebre Rock and Roll Hall of Fame, pubblica oggi il nuovo singolo "Father Of All...", primo brano estratto dal prossimo album (il 13° della loro carriera, se si considerano solo quelli da studio) che uscira' il 7 febbraio 2020 e si intitolera' nello stesso modo, "Father Of All...". La rock band annuncia oggi anche un tour negli stadi con i Fall Out Boy e i Weezer, The Hella Mega Tour presentato da Harley-Davidson, che partira' il 13 giugno da Parigi e tocchera' moltissime citta' in Europa e in Nord Amrica. In aggiunta, i Green Day si esibiranno anche in alcune date da soli in Europa e Asia. Il 10 giugno torneranno in Italia a Milano all'Ippodromo Snai. (ITALPRESS). mgg/com 10-Set-19 18:46