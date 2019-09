CONTE "SALVINI CONSIDERA NEMICO CHI HA OSTACOLATO IL SUO PROGETTO"

ROMA (ITALPRESS) - "Unilateralmente c'e' chi ha deciso di aprire una crisi, di voler portare il paese alle elezioni da ministro dell'Interno, ha deciso di concentrare definitivamente nelle poche mani tutti i poteri, pieni poteri. Se questo era lo schema e l'obiettivo, e' comprensibile che chiunque l'abbia ostacolato, pur nel rispetto della Costituzione, per evitare al paese una grave incertezza, tutti costoro siano diventati nemici". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della replica in Senato. "Assegnare ad altri le proprie colpe e' il piu' limpido, piu' lineare percorso, per rimanere deresponsabilizzati a vita, e' un modo certo per conservare la propria leadership di un partito", ha detto ancora Conte riferendosi al leader della Lega Matteo Salvini. "Noi siamo determinati ad aumentare la crescita del paese, ci sono dei settori che attraversano momenti di crisi, mi riferisco per esempio alla costruzioni, la' dobbiamo intervenire, un altro settore e' quello dell'automotive, lavoreremo a rafforzare il sistema dell'export. Questo e' il momento per rafforzare tutti gli strumenti per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese", ha aggiunto Conte, che ha spiegato: "Siamo consapevoli che le risorse per una manovra economica immediata ci dovranno impegnare a contenere l'aumento dell'Iva". (ITALPRESS). ror/sat/red 10-Set-19 17:11