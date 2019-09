SPERANZA "ALLEIAMOCI CON I CINQUESTELLE ANCHE PER LE ELEZIONI REGIONALI"

ROMA (ITALPRESS) - "Alleiamoci con il Movimento Cinque Stelle anche alle elezioni regionali". Lo dice il ministro della Sanita' e segretario di Leu, Roberto Speranza, in un'intervista al Corriere della Sera. "Questa non e' un'alleanza di un giorno o di una stagione eccezionale, ma il tentativo strategico di costruire un nuovo orizzonte per il Paese. Gli italiani lo capiranno", continua. Un governo con i nemici storici? "E' una vittoria politica che rafforza la democrazia italiana. Io ci ho creduto dal 2013, quando Bersani da segretario del Pd sfido' i 5 Stelle al governo del cambiamento. Mi sono battuto per far crollare il muro di incomunicabilita' tra M5S e centrosinistra e ora, finalmente, si realizza il nostro disegno originario". "Con i 5 Stelle - dice Speranza - c'e' un terreno comune. Non sara' facile, ma la rotta e' segnata". (ITALPRESS). abr/red 08-Set-19 09:31