10 ANNI FA MORIVA MIKE BONGIORNO, MATTARELLA "PIONIERE E SIMBOLO"

ROMA (ITALPRESS) - Dieci anni fa moriva il presentatore Mike Bongiorno "pioniere e simbolo" della tv, come lo ricorda anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il nome e la personalita' di Mike Bongiorno hanno segnato gli esordi della televisione italiana e ne hanno accompagnato lo sviluppo per oltre mezzo secolo - afferma Mattarella in una nota -. Della tv Mike Bongiorno e' stato dapprima un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo, una popolarissima icona che con modi semplici e ironia ha saputo parlare agli italiani di diverse eta'". "Ha tenuto a battesimo le trasmissioni della Rai e poi la stagione del pluralismo delle emittenti televisive - aggiunge il capo dello Stato -. Non si e' mai fermato nelle sue sfide professionali: progettava ancora nuovi programmi su nuove piattaforme quando le forze gli sono venute meno. I suoi motti, i suoi quiz, la sua 'allegria' resteranno nella storia delle comunicazioni", "ai familiari e a quanti gli erano legati da stima e amicizia desidero anzitutto esprimere la mia vicinanza e la condivisione del ricordo".