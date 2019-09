VENEZIA, AMBIENTALISTI OCCUPANO RED CARPET "SALVIAMO PIANETA"

VENEZIA (ITALPRESS) - Un gruppo di circa 400 attivisti del comitato "No Grandi Navi" ha occupato stamane il red carpet della Mostra del Cinema in corso al Lido di Venezia. Gli ambientalisti chiedono un segnale al mondo del cinema e della cultura: "Chiediamo di unirsi a noi per domandare una inversione di marcia ed un cambio di prospettiva per salvare il pianeta", si legge nel loro post su Facebook. "Venite, unitevi a noi sul tappeto rosso: chiediamo che venga dichiarata l'emergenza climatica, che il mondo smetta di girare le spalle di fronte alla catastrofe climatica". (ITALPRESS). vbo/r 07-Set-19 10:51