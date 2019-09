PAPA FRANCESCO "LOTTARE CORRUZIONE E CREARE OCCUPAZIONE"

ROMA (ITALPRESS) - "Vi incoraggio a lottare con forza e determinazione contro tutte le forme di corruzione e di speculazione che accrescono la disparita' sociale". Lo ha detto Papa Francesco, in Madagascar. Nel corso del suo viaggio, il Pontefice ha anche fatto riferimento all'ambiente: "Le foreste rimaste sono minacciate da incendi, bracconaggio, taglio di legnami preziosi. La biodiversita' - ha spiegato - e' a rischio a causa del contrabbando e delle esportazioni illegali. E' vero che per le popolazioni interessate molte di queste attivita' che danneggiano l'ambiente sono quelle che assicurano per il momento la loro sopravvivenza". Il pontefice ha poi lanciato un appello: "E' importante - ha detto - creare occupazione e attivita' generatrici di reddito, che siano rispettose dell'ambiente e aiutino le persone a uscire dalla poverta'". (ITALPRESS). ym/vbo/r 07-Set-19 13:37